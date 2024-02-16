Кто такой Иван Янковский и почему он стал популярным. Только важное и интересное

Иван Филиппович Янковский (30 октября 1990 года, Москва) — российский актёр, представитель творческой династии, внук народного артиста СССР Олега Янковского.

© Кадр из фильма «Чемпион мира», 2021

Редкий представитель известной фамилии, которому удаётся не уронить её и доказать, что природа не всегда отдыхает на потомках. Известен ролями в сериалах «Фишер», «Плейлист волонтёра» и «Слово пацана», причём в последнем проекте он бы мог и не появиться, если бы не режиссёр.

Биография Ивана Янковского. Детство и первые актёрские шаги

Иван Янковский родился в Москве, в известной актёрской династии. Мать — актриса Оксана Фандера, отец — актёр и кинорежиссёр Филипп Янковский. Дедушка и бабушка по отцу — народный артист СССР Олег Янковский и заслуженная артистка России Людмила Зорина. Когда Ивану было 5 лет, у него появилась младшая сестра — Лиза. По словам Ивана, они были очень дружны с детства. Сейчас Елизавета Янковская тоже реализует себя в актёрской профессии.

В детстве Иван жил с бабушкой по маме, она занималась его воспитанием, и именно ей он обязан стремлению к успеху и к лучшей версии себя. Бабушка отдала Ивана в большой теннис и постоянно говорила, что чем бы он ни занимался, должен быть лучшим.

«Я всегда должен был оправдывать и бабушкины надежды, и свои. Я тогда не понимал всю серьёзность этого, но она, если можно так выразиться, вставляла в меня эту морализацию успеха и всё время наставляла, что человек должен становиться лучшей версией себя, улучшать себя ежедневно. Я благодарен, что обучился этому в детстве — это очень важно в будущем: в профессии, в жизни».

Занятия теннисом были довольно успешными: Иван выигрывал несколько детских турниров, в том числе за рубежом — в Лос-Анджелесе, где находился в теннисном лагере. Также он играл в баскетбол, в футбол, а сейчас занимается единоборствами. Но с такой творческой семьёй спорту не было суждено стать делом жизни Ивана: он с детства полюбил кино — за перевоплощения в кадре.

«Мне всегда было интересно быть не самим собой, надевать маски».

Правда, даже при том, что вся семья Ивана — актёры, на киноплощадке в детстве он не был ни разу. Только в театре, у деда, Олега Ивановича.

Первую роль Иван Янковский получил в 10 лет в фильме «Приходи на меня посмотреть» (2000 год) — он сыграл мальчика-«ангела». Хотя сорежиссёром фильма был его дед, Олег Янковский, Иван попал туда «на общих основаниях» — как и все, проходил пробы. Казалось бы, как ребёнок из творческой династии, после этого он мог бы дальше активно вливаться в киносреду. Но следующая роль в кино у Ивана случится только через 8 лет, в фильме «Индиго» (2008 год). Пока — школа, школа и ещё раз школа.

Ребёнком Иван рос не очень спокойным и очень «неудобным в воспитании». «Я шалил много, мог вести себя неправильно, мог прогуливать, куда-то не ходить. Когда об этом узнавали, применялись санкции в мой адрес», — рассказывал Иван Янковский в программе «Мой герой».

Однажды он так серьёзно провинился, что около года провёл в своей комнате: ходил только в школу и обратно, а в комнате лишь делал уроки и спал. Единственной вещью, радующей его после уроков в тот момент, была газета «Спорт-Экспресс».

К 9-му классу родителям надоело воспитывать Ивана и пытаться совладать с его неуправляемостью. Так что мама ему поставила условие: или он идёт учиться по профилю, где ему будет интересно, чтобы не тратить свои нервы и родительские, или же он заканчивает школу и идёт в армию. В итоге Иван Янковский после 9-го класса перешёл из обычной средней общеобразовательной школы в Московскую международную киношколу.

«У меня было очень серьёзное воспитание. Многие могут подумать, что мне всё легко давалось, за меня всё было решено. Нет, это абсолютное заблуждение. Так же, как и заблуждение, что я мало снимаюсь, потому что мама с папой говорят мне, что сниматься в этом не надо, к примеру», — о своём детстве и о себе в глазах других в программе «Мой герой».

Как рассказывал Иван Янковский, киношкола мало учила созданию кино — там больше учили жизни, принимать жизнь такой, какая она есть. И делали это очень доходчиво: со школой Иван отправился в экспедицию в Армению и Турцию, изучать вопрос геноцида армян 1915 года. Потом он также ездил в ЮАР, чтобы сделать кино про больных детей. После окончания киношколы Иван Янковский подал документы в МХАТ — очень хотел попасть именно туда: МХАТ в своё время закончил его отец, Филипп Янковский. Иван верил, что пройдёт, не подавал документы больше никуда, но его скинули с прослушивания.

«Я пришёл домой, плакал, подумал, что это конец», — рассказывал Иван в интервью.

Но, пережив такое разочарование, Иван пришёл в себя, понял, что есть ещё вузы, и пошёл подавать документы в «Щепку», ГИТИС и «Щуку». Не пытался только во ВГИК. В итоге Иван Янковский попал в ГИТИС, в мастерскую Владимира Андреева. Но проучился там всего год. Дело в том, что периодически Иван посещал спектакли, которые ставил актёрско-режиссёрский факультет Сергея Васильевича Женовача . Ему так понравились эти спектакли, так хотелось быть на месте артистов, что он после первого курса перепоступил в ГИТИС, чтобы попасть к Сергею Васильевичу. Из ГИТИСа Иван Янковский выпустился в 2013 году.

Работа в кино и театре

После окончания учёбы Иван Янковский попал в труппу «Студии театрального искусства», которой руководил Сергей Женовач. Там Иван служит до сих пор. В 2014 году Янковский получил первую роль в театре — в спектакле «Записки покойника». За следующие 5 лет в этом спектакле Иван Янковский сыграл 120 раз, как он говорил на программе «Мой герой».

Также в Студии театрального искусства» у него были роли в постановках «Самоубийца» и «Мастер и Маргарита», где он сыграл поэта Ивана Бездомного. Кроме того, Иван Янковский в 2017 году вышел на сцену Театра Ермоловой — в спектакле «Утиная охота».

Активная кинокарьера у Ивана Янковского началась тоже только после окончания ГИТИСа. До этого речь шла, скорее, о разовых появлениях в кадре.

В 2008 году он сыграл в фильме «Индиго» в роли Андрея Каляева — ребёнка-индиго, который сталкивается с загадочным исчезновением друзей. А в 2014 году Иван Янковский появился в документальном фильме «Янковский», посвящённом его деду, Олегу Ивановичу Янковскому.

С 2015 года Иван Янковский стал светиться на киноэкранах регулярно. Первыми работами были роли в молодёжной комедии-драме «Тряпичный союз» (за неё Иван получил приз премии «Кинотавр») и киноальманахе «Без границ». В 2016 году на экраны вышли фэнтези-боевик «Ночные стражи», фильм «Источник» и музыкальный криминально-драматический триллер «Дама пик» с участием Ивана. И снова приз: за главную мужскую роль в «Даме пик» Иван Янковский получил награду «Золотой Орёл».

Как сообщает «Кинопоиск», в послужном списке Ивана Янковского 31 фильм, не считая документалки «Янковский». Самые заметные — «Текст», где Иван сыграл сотрудника МВД Петра Хазина; сериал «Топи», где у Ивана роль одного из главных героев, Дениса Титова. А также спортивная драма «Чемпион мира» про противостояние шахматистов Анатолия Карпова (Иван Янковский) и Виктора Корчного (Константин Хабенский), нашумевшие сериалы «Фишер», «Плейлист волонтёра» и «Слово пацана». Но подробнее о них — чуть позже.

Secretmag.ru

«Я могу намного больше. Могу работать по западным системам. Не очень понимаю, почему мне никто не звонит и не говорит — "худей для нас, толстей для нас"», — о своём подходе к работе в программе «Мой герой».

Сериалов и фильмов у Ивана Янковского могло бы быть больше, но он очень избирательно подходит к поступающим предложениям. В 80% случаев после чтения сценария он отказывается , а то и раньше:

«Мне может не понравиться название, и я уже не буду читать. Кожей, интуицией чувствую, что мне это не нравится», — рассказывал он в проекте «Мой герой».

Причиной отказа могут стать, например, слишком бытовые диалоги — а кино для Ивана Янковского даёт возможность выйти за рамки быта.

«Станиславский завещал: "Проще, легче, выше, веселее". Поэтому, мне кажется, если этой профессией занимаешься, то странно относиться к себе как-то серьёзно. Это действительно игра, веселье», — об актёрской игре в программе «Белая студия».

А ещё к своей работе Иван очень самокритичен :

«Я вам не могу посоветовать точно посмотреть со мной какой-нибудь фильм. Вот сказать: "Посмотрите, это так классно! Так хорошо!" Наверное, может быть, потому что я самокритичен. Но я не увидел пока в своих работах того, что я максимально точен на 75%. 100% — это уровень невозможного, её нет. Я очень трезво к себе отношусь всегда, не люблю себя смотреть, если честно».

Правда, самокритичность не мешает Ивану Янковскому быть пробивным, когда это надо. На «Даму пик» он предложил себя сам, сказав, что проекту нужен именно он. Что именно он — Андрей (центральный мужской персонаж истории). Режиссёра уверенность Ивана не убедила, так что всё же пришлось проходить пробы, и только после этого кандидатуру Ивана одобрили. В момент чтения сценария Иван Янковский увидел в Андрее себя. Человека, невероятно страстно относящегося к своему делу, одержимого своей профессией до сумасшествия. Хотя на самом деле системы ценностей у Ивана и его персонажа разные. В то время как Андрей, согласно истории, стремился к успеху, Иван хочет иметь возможность в актёрстве быть искренним и честным с собой.

«На момент прочтения сценария то ли я очень поверил, что это я, то ли я очень хотел поверить, что это я. Зная свою систему координат в профессии, зная те роли, которые я хотел бы играть, на тот момент это было эпицентром того, что я хотел бы сделать. Поэтому я к этому отнёсся так же, как мой герой к этой постановке в фильме, и вообще к ситуации. Я переложил чувства Андрея на себя, поэтому не могу сказать, поверил ли я до такой степени в то, что это я, или это действительно я и есть», — рассказывал Иван Янковский позднее в интервью.

Иван Янковский в «Фишере», «Плейлисте волонтёра» и «Слове пацана»

«Фишер»

Самым ярким в фильмографии Ивана Янковского стал 2023 год с тремя очень успешными сериалами. Сначала вышел триллер «Фишер», где Иван сыграл следователя Евгения Бокова, который расследует серию убийств. Сначала ему предложили роль Валерия Козырева (его сыграл в итоге Александр Яценко), но Иван Янковский захотел пройти пробы на роль Бокова.

Козырев выглядел интересным персонажем, но играть его Ивану не хотелось — герой был интеллигентный, а Ивану в тот момент уже стало казаться, что он становится заложником своей интеллигентности: «Вот если хотят вдумчивого, рефлектирующего персонажа, думают: "Наверное, стоит позвать Ваню"». Нужен был другой образ на экране, так что Иван Янковский решил рискнуть и сыграть человека абсолютно другого формата, максимально отдалённого от него самого.

«То, что произошло с «Фишером», — я вообще не видел никогда такого Ваню. Я увидел другого человека. И я помню, что всем показывал: "А такого Янковского видел?", "А вот это кто?"», — рассказывал о своём впечатлении от сериала и роли Фёдор Бондарчук, знающий Ивана Янковского с детства и видевший всё его творчество.

Secretmag.ru

«Плейлист волонтёра»

Позднее на экранах появился «Плейлист волонтёра», где Иван Янковский перевоплотился в Михаила Штапича, чья жизнь меняется после встречи с отрядом волонтёров. Сталкиваясь с чужими историями и судьбами, Штапич постепенно разбирается в своей. Герой — потерянный человек, мёртвый.

При обсуждениях персонажа Иван вместе с режиссёром опирались на роль Олега Янковского в фильме «Полёты во сне и наяву» и на Виктора Зилова из постановки «Утиная охота».

«Слово пацана»

В конце 2023 года вышел сериал «Слово пацана. Кровь-на асфальте», где Иван Янковский сыграл одну из главных ролей — Вову-Адидаса (Адидас-старший), лидера группировки «Универсам». По словам Ивана, Вова — обычный пацан, вернувшийся из Афганистана, увидевший, как изменилась жизнь на улицах, и вынужденный искать своё место.

Снова совсем не интеллигентный и не рефлексирующий персонаж.

«Я всегда хотел поработать с режиссёром Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы-Адидаса».

Правда, несмотря на долгожданный шанс поработать с Жорой Крыжовниковым, сначала Иван Янковский отказался от проекта. Он побоялся, что может не вытянуть: герой — служивый человек, владеющий боксом, ещё и сцены с гитарой, где надо играть и петь.

А времени на подготовку было мало — всего месяц. Тем не менее Жора Крыжовников смог уговорить Ивана Янковского присоединиться к проекту.

«Иван появился в проекте далеко не сразу. Но как только я посмотрел сериал “Фишер” сомнений быть не могло. Это Артист (в будущем Народный!) — и мы по-моему сговорились по зуму, даже проб не помню, помню что был уверен, Иван может всё! », — отзывался Жора Крыжовников об Иване Янковском.

В отличие от большинства других исполнителей центральных ролей — как Рузиль Минекаев, Леон Кемстач или Анна Пересильд, до «Слова пацана» Иван Янковский уже успел стать достаточно известным. Поэтому нельзя сказать, что этот проект создал невероятный и неожиданный ажиотаж вокруг его персоны.

Тем не менее, съёмки в нём всё же сделали вклад в общий успех Ивана. Под конец 2023 года Иван Янковский получил премию журнала «КиноРепортёр» в номинации «Актёр года» — за роли в «Слове пацана», «Фишере» и «Плейлисте волонтёра».

Личная жизнь Ивана Янковского

Несколько лет Иван Янковский встречался с Верой Панфиловой — актрисой Театра Маяковского и дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева.

Иван и Вера познакомились в ГИТИСе — они учились на одном факультете, но отношения начались только в 2013 году. 3 года ребята были вместе, потом расстались из-за конфликта, но довольно быстро снова сошлись. Всё выглядело очень серьёзно, поклонники ждали свадьбу.

Однако осенью 2020 года стало известно , что Иван и Вера расстались окончательно по совместно принятому решению.

В сети стали ходить слухи о романе Ивана Янковского с актрисой Дианой Пожарской, большинству известной по сериалу «Отель Элеон». Познакомились молодые люди на съёмках фильма «Чемпион мира». Диана на момент появления слухов о романе находилась в браке и публично всё опровергала .

Однако в марте 2021 года «мифические» отношения Дианы Пожарской с Иваном Янковским стали официальными (Диана к этому моменту развелась). Существовали ли они осенью 2020 года, неясно. Так или иначе, роман оказался очень серьёзным. В 2021 году стало известно , что Диана и Иван женаты. А летом того же года у них родился сын, которого назвали Олегом — в честь Олега Янковского.

Secretmag.ru

«Я хотел бы, чтоб он сам решил, чем хочет заниматься. Но когда мы думали, как назвать его, мне хотелось верить, что он станет некой реинкарнацией деда. Сын похож на него сильно».

Слухи, фейки и конфликты

Вышедший в 2019 году фильм «Текст» вызвал массу обсуждений вокруг сцены секса между героями Кристины Асмус и Ивана Янковского. Кадры вышли настолько достоверно-откровенными, что люди в сети спорили, таким ли постановочным всё было.

Ивану Янковскому пришлось неоднократно публично заявлять, что интима не было, актёры «просто качественно развели всех». И вообще, съёмка этой сцены была чистым стрессом, актёрам пришлось даже принять на грудь для храбрости.

В январе 2024 года в сообществе «ТОПОР-Хранилище» появился пост о том, что девушка потеряла 263 000 рублей, клюнув на инвестора, которого якобы прорекламировал в своём аккаунте Иван Янковский. Подписчики тут же возмутились в комментариях: «Разводит чушпанов на бабки», «Заработать славу сложнее, чем профукать», «Дурак карьеру свою так похоронит».

Уже на следующий день Иван опроверг этот слух, сообщив, что никакой пост с рекомендацией он не выкладывал и отношения к этому инвестору не имеет.

Конфликтов с коллегами по цеху за Иваном Янковским не замечено, однако некоторые актёры и их поведение вызывают у него недоумение. После оглушительного успеха в «Слове пацана» коллега Ивана по площадке, Никита Кологривый, провокативно высказался в публичном пространстве о нелюбви к некоторым признанным мэтрам кино — Смоктуновскому, Абдулову. Иван Янковский с мнением коллеги оказался не согласен.

«Можно ли поставить в одну линию наших мэтров и молодое поколение артистов? Я думаю, что нет. Хотя, наверное, можно. Но нужно ли?», — прокомментировал он.

А тем, кто не уважает старое поколение, Бог судья, по мнению Ивана.

Что ещё говорят об Иване Янковском

Представителям известных фамилий, которые пошли по стопам родителей и дедушек-бабушек, нередко приходится сталкиваться со сравнениями. И часто — с очень нелестными. Ивана Янковского эта участь отчасти не обошла: со знаменитым дедушкой, Олегом Ивановичем, его в последние годы стали сравнивать достаточно часто.

«Я в этом сравнении готов быть вторым до конца», — сообщил Иван в интервью. «Вам кажется, что из-за моей фамилии вы что-то знаете обо мне. Но на публике я могу быть каким угодно, а мой внутренний мир может вообще не совпадать с тем представлением, что обо мне складывается», — из интервью газете «Известия».

Кроме того, Ивану периодически приходится оправдываться за причастность к знаменитой фамилии — например, после получения премии «Золотой орёл». Люди уверены, что при таких вводных всё достаётся по блату и незаслуженно.

«Всё то, что хорошее с тобой происходит, то это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево», — как выразился Иван Янковский.

А в интервью он говорил , что сталкивался и с мнением, что ему роли проплачивают. Но если опустить эти моменты, об Иване Янковском чаще если и говорят, то говорят хорошо. Актёр Леонид Ярмольник считает , что Иван Янковский поразительно похож на знаменитого деда:

«Не только чертами лица, но и жестами, интонациями. Филипп тоже похож на отца, но не настолько».

«Именно надломленные герои даются ему лучше всего. И свежий сериал "Плейлист волонтёра" о зарождении волонтёрского движения в России тому доказательство», — говорил Фёдор Бондарчук об актёрских успехах Ивана Янковского.

А Рузиль Минекаев, Марат или Адидас-младший из «Слова пацана», очень тепло отзывался о совместной работе с Иваном Янковским:

«Меня удивило сразу, насколько он простой, душевный, идущий на контакт человек. Мы над чем-то ржали, все вместе встречались после съёмок. Он меня много чему научил, давал советы в плане актёрского дела».

Интересные факты С детства любит животных — в семье они были всегда. Сейчас у него есть 2 кота. Мечтает поработать с Андреем Звягинцевым, с Александром Сокуровым, с Никитой Михалковым.