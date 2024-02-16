Аня Тейлор-Джой подтвердила свое участие в фильме «Дюна: Вторая Часть»

Перед мировой премьерой фильма «Дюна: Часть Вторая» в Лондоне, в Сети начали ходить слухи о том, что Тейлор-Джой сыграет роль в этой картине. Все обрадовались, когда заметили, что на сайте Letterboxd появился «Дюна: Часть Вторая» в списке фильмов с участием Тейлор-Джой. Упоминание было позже удалено, но скриншоты продолжали распространяться по Сети.

Variety подтверждает, что это правда: Тейлор-Джой появляется в «Дюне», играя ключевого персонажа из франшизы, имя которого пока не разглашают. Подогрело слухи еще и то, что номинированная на «Эмми» и обладательница премии Гильдии киноактеров США и «Золотого глобуса» актриса появилась на лондонской премьере, позируя на красной ковровой дорожке на Лестер-сквер вместе со своими коллегами.

В интервью, которое транслировалось в прямом эфире на TikTok от Warner Bros., Тейлор-Джой скромно подтвердила свое участие. «Это мечта, которая сбылась», – поделилась она.

Актриса отозвалась о ленте очень положительно, описав ее как «один из лучших фильмов, которые когда-либо видела в своей жизни».