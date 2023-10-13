“Дюна-2”: чего ожидать от главной премьеры 2024 года

“Дюна-2” – продолжение фильма 2021 года, который имел колоссальный успех в прокате.

© Кадр из фильма "Дюна-2"

Команда, которая работает над картиной, возлагает на нее большие надежды. “Рамблер” расскажет, когда фильм появится в кинопрокате, о чем он будет, а также поделится интересными фактами со съемок.

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Даты выхода

Изначально планировалось, что “Дюна-2” выйдет 20 октября 2023 года, но позднее дату передвинули на 17 октября, а потом и вовсе на 3 ноября. Вскоре кинокомпания Warner Bros перенесла показ фильма на 2024 год. Возможно, премьера фильма пройдет на Каннском кинофестивале.

Причина переноса кроется в забастовке, которую устроили актеры. Они недовольны низкими зарплатами и просят поднять ее, а также пересмотреть уже заключенные контракты, так как доход от стриминговых сервисов в них не учитывается. Из-за этого ключевые актеры “Дюны-2” не могут участвовать в пиар-кампании, которая очень важна для продвижения фильма.

Сюжет

“Дюна-2” режиссера Дени Вильнева продолжает рассказывать о событиях второй части одноименной книги Фрэнка Герберта. Сюжет повествует о том, как человечество заселяет другие планеты и постоянно враждует друг с другом за освоенные земли. В центре боевых действий оказывается пустынная планета Арракис, которую населяют гигантские черви. Но эти земли богаты пряностью – главным веществом вселенной, поэтому неудивительно, что все так хотят завоевать власть в Арракисе. В центре сюжета, как и в первой части, Пол Атрейдес, которого играет Тимоти Шаламе. Он объединяется с заговорщиками и строит план мести за уничтожение его семьи.

Режиссер старался сохранить хронологию и не стал совершать скачки во времени по ходу сюжета. Герои начнут свой путь с той точки, где закончилась первая часть “Дюны”.

Интересные факты

Впервые о начале съемок мир узнал из социальных сетей Тимоти Шаламе, который выложил фотографию из ОАЭ вместе со своим отцом. Работа над картиной длилась порядка пяти месяцев, с июля по декабрь 2022 года.

Съемки проводились во многих странах: в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ. В Италии была выбрана необычная локация – гробница Бриона, которая состоит из часовни, бассейна, аркосолия и невероятной красоты садов.