Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме «Дядя Саддам»
Актер Барри Кеоган, известный по киноленте «Банши Инишерина», сыграет главную роль в «Дяде Саддаме» – новом фильме режиссера нашумевшего «Чернобыля» Йохана Ренка о последних днях Саддама Хусейна. Информация об этом появилась на сайте Hollywoodreporter.com.
Кеоган исполнит роль американского солдата, которому было поручено охранять свергнутого иракского диктатора в последние месяцы перед судом над ним и казнью. Фильм основан на истории из произведения Уилла Барденверпера «Узник в его дворце: Саддам Хусейн, его американская гвардия и то, что история оставляет невысказанным», рассказывающем о 12 американских солдатах, которые охраняли Хусейна во время его суда за преступления против человечества. Дарби Кили адаптировал книгу для экрана.
«Барри много раз доказывал, что он актер, который легко играет действительно сложных персонажей, и мы очень счастливы от того, что главную роль в этом амбициозном и, надеюсь, действительно особенном фильме исполнит именно он», - сказал Майкл Паретс, который занимается производством картины "Дядя Саддам" вместе с Ренком.
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