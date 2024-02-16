Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме «Дядя Саддам»

Кеоган исполнит роль американского солдата, которому было поручено охранять свергнутого иракского диктатора в последние месяцы перед судом над ним и казнью. Фильм основан на истории из произведения Уилла Барденверпера «Узник в его дворце: Саддам Хусейн, его американская гвардия и то, что история оставляет невысказанным», рассказывающем о 12 американских солдатах, которые охраняли Хусейна во время его суда за преступления против человечества. Дарби Кили адаптировал книгу для экрана.