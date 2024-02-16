В «Барби» должен был сняться Бен Аффлек

«Я даже не должен был драться в фильме. Могу ли я сказать, что должно было быть в фильме? Предполагалось, что в сцене будет Бен Аффлек. Верно? Мне можно об этом сказать? Думаю, Бен хотел сняться, но он был занят постановкой своего фильма»