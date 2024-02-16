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В «Барби» должен был сняться Бен Аффлек

Во время интервью подкасту Happy Sad Confused Майкл Сера рассказал, что в «Барби» должен был появиться Бен Аффлек. Персонаж актёра должен был взаимодействовать с Аланом — Кеном, которого сыграл Сера.

Из-за занятости Аффлек не смог сняться в картине.

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«Я даже не должен был драться в фильме. Могу ли я сказать, что должно было быть в фильме? Предполагалось, что в сцене будет Бен Аффлек. Верно? Мне можно об этом сказать? Думаю, Бен хотел сняться, но он был занят постановкой своего фильма»

Помимо Аффлека, Грета Гервиг хотела видеть в ленте Тимоти Шаламе и Сиршу Ронан, но из-за различных обстоятельств актёры так и не попали в фильм.

Ещё одной звездой, которая могла появиться в фильме, стала Оливия Колман. Сообщается, что сцены с ней отсняли, но не включили в финальную версию.

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