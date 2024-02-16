Актер, сыгравший в «Гарри Поттере», исполнит роль Шерлока Холмса

Британский актер Дэвид Тьюлис, известный своей ролью профессора Люпина в фильмах о Гарри Поттере, готовится вновь появиться на телеэкранах. Однако теперь он исполнит роль легендарного сыщика Шерлока Холмса в новом шоу под названием "Шерлок и дочь", которое будет показано на канале CW. Об этом сообщает Deadline.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"

Сюжет сериала строится вокруг встречи Холмса с девушкой по имени Амелия (ее сыграет Блю Хант). Амелия утверждает, что она – дочь Шерлока, а ее мать была жестоко убита. Герои, волею судьбы, несмотря ни на что вынуждены объединиться, чтобы расследовать новое и, конечно, очень не простое дело, а заодно и лучше узнать друг друга.

В роли Мориарти выступит Дюгрей Скотт из сериала "Бэтвумен". А шоураннером проекта станет Джеймс Дафф, известный по работе над сериалом "Особо тяжкие преступления".