Анна Пересильд рассказала о съемке жестоких сцен в «Слове пацана»

«Просто, когда все закончилось, Андрей Аркадьевич (режиссер проекта Жора Крыжовников — прим. «ВМ») ко мне подошел и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» — «Хорошо». Я действительно чувствовала себя очень хорошо, потому что вокруг все было спокойно, а это очень важно», — отметила актриса в личном блоге.