«Спокойно»: Анна Пересильд рассказала о съемке жестоких сцен в «Слове пацана»
Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна во время съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» играла в жестоких и эмоционально непростых сценах. Например, в одном из эпизодов героиня актрисы Айгуль подвергается изнасилованию. Младшей Пересильд пришлось проявить всю свою выдержку.
По словам 14-летней актрисы, справиться с эмоциональным напряжением ей помогла дружеская и спокойная атмосфера, царившая на съемочной площадке. Режиссер, сценаристы и другие актеры всячески поддерживали Пересильд.
«Просто, когда все закончилось, Андрей Аркадьевич (режиссер проекта Жора Крыжовников — прим. «ВМ») ко мне подошел и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» — «Хорошо». Я действительно чувствовала себя очень хорошо, потому что вокруг все было спокойно, а это очень важно», — отметила актриса в личном блоге.
Недавно Анна рассказала, что смотрела некоторые эпизоды нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вместе со своей звездной мамой Юлией Пересильд. Она, по словам девушки, не смогла сдержать слез. Актриса также призналась, что ей было трудно убедить родителей в важности своего участия в проекте.