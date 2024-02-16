Меган Фокс жестко оскорбила украинок

Американская актриса Меган Фокс оскорбила украинок в своей публикации в соцсети, назвав их надувными секс-куклами. При этом она отметила, что отличается от них и выглядит, как дорогая силиконовая кукла из Японии.

Такой пост актриса выложила в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Ребята, посмотрите, как я отличаюсь. Оказывается, это была лишь теневая фотография с мобильного телефона, где я выгляжу как украинская надувная кукла», — говорится в публикации Фокс в соцсети.

Она добавила, что в реальности выглядит как очень дорогая силиконовая секс-кукла, продающаяся только в Японии.

Подписчики раскритиковали актрису в комментариях к публикации. Они отметили, что со стороны актрисы было грубо подобным образом отзываться об украинках и японках.