«Постоянно играет змею»: хейтеры раскритиковали Настасью Самбурскую
Сталкиваться с хейтерами актрисе Настасье Самбурской приходится довольно часто. В отличие от многих коллег, артистка критику принимает отнюдь не молча, отвечая на выпады недоброжелателей саркастичными комментариями.
В этот раз волна хейта поднялась из-за участия Самбурской в детективном сериале «Престиж». Героиня Настасьи оказалась весьма стервозной девушкой, легко оскорбляющей других. Пользователи соцсетей решили раскритиковать актрису за эту роль.
«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — написал один из блогеров.
В ответ на это Самбурская иронично похвалила комментатора за проницательность.
«Я именно такой человек», — заверила звезда.
Решили недоброжелатели «проехаться» и по актерской игре Настасьи, назвав ее «убогой». Артистка отреагировала на это спокойно, насмешливо уточнив, что ей самой все нравится, и позвала всех смотреть сериал.