Сталкиваться с хейтерами актрисе Настасье Самбурской приходится довольно часто. В отличие от многих коллег, артистка критику принимает отнюдь не молча, отвечая на выпады недоброжелателей саркастичными комментариями.

В этот раз волна хейта поднялась из-за участия Самбурской в детективном сериале «Престиж». Героиня Настасьи оказалась весьма стервозной девушкой, легко оскорбляющей других. Пользователи соцсетей решили раскритиковать актрису за эту роль.

«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — написал один из блогеров.

В ответ на это Самбурская иронично похвалила комментатора за проницательность.

«Я именно такой человек», — заверила звезда.