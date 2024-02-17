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«Постоянно играет змею»: хейтеры раскритиковали Настасью Самбурскую

Сталкиваться с хейтерами актрисе Настасье Самбурской приходится довольно часто. В отличие от многих коллег, артистка критику принимает отнюдь не молча, отвечая на выпады недоброжелателей саркастичными комментариями.

В этот раз волна хейта поднялась из-за участия Самбурской в детективном сериале «Престиж». Героиня Настасьи оказалась весьма стервозной девушкой, легко оскорбляющей других. Пользователи соцсетей решили раскритиковать актрису за эту роль.

«Самбурская постоянно играет змею. Видно, что по жизни тоже такая», — написал один из блогеров.

В ответ на это Самбурская иронично похвалила комментатора за проницательность.

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«Я именно такой человек», — заверила звезда.

Решили недоброжелатели «проехаться» и по актерской игре Настасьи, назвав ее «убогой». Артистка отреагировала на это спокойно, насмешливо уточнив, что ей самой все нравится, и позвала всех смотреть сериал.

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