Кологривый раскритиковал актеров, делающих пластику ради карьеры

«Ничего нет лучше, чем учеба. Это зона конкуренции, ты туда попадаешь и там встречаешься с лучшими, с лучшими надо бороться. Многие видят результат — Емелю, до него у меня 50 эпизодических ролей, а до них четыре курса института. А в них входит каждый месяц показ для зрителей, это для многих большой стресс, многие люди до второго курса дойти не могут. Совет — пахать. Долго, нудно, сложно, и никакой халявы, все, что легко, это не про тебя», — объяснил Кологривый.