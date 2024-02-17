«Слово пацана», Казахстан, ислам: где сейчас актер Сергей Романович

«Про кино я подумал так: „Без него плохо, но с ним еще хуже“. Прям как больная любовь и привязанность, когда вместе вы не можете находиться, так как готовы друг друга убить, а как только расходитесь, так начинаете страдать. Вот, мне кажется, с моим актерским нутром у меня такие же отношения. Я тот же Романович Сережа, который с детства любил сцену. Просто когда ты начинаешь проживать осознанную жизнь, то иногда приходится сделать выбор. И, разумеется, человек проходит разные этапы на этом пути: сперва очень сложно принять решение, а потом сложно принять последствия этого решения. Но все это и есть жизнь. Так что я принимаю эти последствия и двигаюсь дальше», — говорил он StarHit.