Дебют дочери Машковой в Голливуде закончился неудачей

Российская актриса Мария Машкова давно переехала в Америку вместе со своим мужем Александром Слободяником. В Штатах звезда планировала сделать актерскую карьеру. Однако после недавнего выхода фильма с ее участием в Сети появилось множество отрицательных отзывов.

© Кадр из сериала «Сериала», 2021

Напомним, что Мария много лет жила на две страны. В Россию приезжала ради съемок в разных проектах, а в США занималась семьей. Все изменилось после начала СВО. Отец артистки — известный Владимир Машков — попросил дочь вернуться в Москву. Но наследница была настроена категорично, а позже осудила родную страну, сделав несколько громких заявлений в сторону России.

New-magazine.ru

Так, Машкова начала искать свое актерское призвание в Голливуде. Актриса даже получила американское гражданство и отказалась от отчества в новом паспорте. Звезда с нетерпением ждала свой дебют, волновалась и нервничала, о чем она сообщала в социальных сетях.

Мария снялась в блокбастере «I.S.S», где сыграла роль космонавтки, спасающей мир от ядерной угрозы. Зрители недовольны пустым сценарием и плохой игрой актеров. Среди россиян сейчас ведется активное обсуждение провала Машковой в новой роли.