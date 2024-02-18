От рака горла умер легендарный индийский актер Радж Бисария

Бисария негласно носил титул "отца современного театра Северной Индии", еще в 1966-м основав Мастерскую театрального искусства, а в 1975-м - Академию драматического искусства, "объединяя художественные концепции Востока и Запада, традиции и современность".

Артист активно ставил Шекспира и Чехова. При этом его путь не всегда был усыпан лаврами - работы режиссера (всего он поставил порядка 75 пьес) то и дело подверглась нападкам и критике. В результате из-за недостатка средств в какой-то момент в его сценической адаптации "Отелло" остались всего четыре персонажа.