От рака горла умер легендарный индийский актер Радж Бисария
16 февраля скончался Радж Бисария, индийский актер театра, кино и ТВ, продюсер, импресарио, режиссер и педагог.
Бисария негласно носил титул "отца современного театра Северной Индии", еще в 1966-м основав Мастерскую театрального искусства, а в 1975-м - Академию драматического искусства, "объединяя художественные концепции Востока и Запада, традиции и современность".
Артист активно ставил Шекспира и Чехова. При этом его путь не всегда был усыпан лаврами - работы режиссера (всего он поставил порядка 75 пьес) то и дело подверглась нападкам и критике. В результате из-за недостатка средств в какой-то момент в его сценической адаптации "Отелло" остались всего четыре персонажа.
Радж Бисария родился в 1935-м. Как актер получил известность во второй половине 1970-х.
Причиной смерти 88-летнего патриарха стал рак горла, передают СМИ страны.