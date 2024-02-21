В 2023 году количество женщин на главных ролях резко сократилось

Несмотря на то, что современный кинематограф борется за права женщин и их частое появление в кино, практика показывает, что ситуация только ухудшается. Об этом пишет Variety.

© Кадр из фильма «Барби», 2023

Согласно отчету USC Annenberg Inclusion Initiative, 2023 год продемонстрировал исторический минимум по количеству женщин на главных ролях. К такому выводу пришли авторы исследования, проанализировав актерский состав 1 700 самых кассовых фильмов, выпущенных с 2007 по 2023 год.

В рамках исследования авторы изучили актерский состав на гендер, расу и этническое происхождение.

Руководитель исследования доктор Стейси Л. Смит говорит о резком спаде количества женщин на главных ролях по сравнению с 2022 годом. В тот год зрители увидели 44 картины с главными героями-женщинами. Столько же их вышло в 2010 году. В 2023 году всего в 30 кассовых проектах главные роли исполнили женщины.

Стейси Л. Смит назвала сложившуюся ситуацию провалом индустрии. Эксперты считают, что это назад.