Волкова из «Ворониных» — Макану: «Вы сами лайкаете пышногрудых развратных девушек!»

Актриса Екатерина Волкова, прославившаяся по роли в сериале «Воронины», решила дать комментарий по поводу скандальных высказываний Макана, которые молодой исполнитель озвучил в рамках последнего интервью на YouTube-канале «Вписка». Молодой человек заявил об огромном количестве требований к девушкам и отметил, что сейчас дамы очень много себе позволяют, ведут себя откровенно, развратно и являются испорченными.

© Кадр из сериала «Воронины», 2009-2019

Артистка предложила начать Макану с себя и посмотреть на собственные интересы, а не обвинять всех вокруг в том, что они являются не такими, как ему нужно.

Волкова подчеркнула, что Макан, ходящий по барам и кальянным, очень хочет образованную и скромную девушку, но по каким-то причинам сам выбирает только грудастых любительниц клубов, что уже идет вразрез с его представлениями о жизни.

«Да потому, что „приличная“ девушка не может появиться там, где вы сами же обитаете: в кальянных, кабаках, клубах«, — возмущается звезда «Ворониных».

Екатерина также сконцентрировала внимание аудитории на 2 вопросов, на которые, как показалось публике, полностью поддержавшей ее, сам Макан никогда не ответит, потому что и сам является частью всего этого процесса.