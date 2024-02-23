Кристин Дэвис – 59: вспоминаем культовые образы Шарлотты Йорк

Мировую популярность Кристин Дэвис, которой сегодня исполняется 59 лет, принесла роль Шарлотты Йорк в нашумевшем сериале HBO "Секс в большом городе" о четырех закадычных подругах и их любовных похождениях.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

В честь дня рождения актрисы "Рамблер" вспомнит культовые образы самой недооцененной, по мнению некоторых зрителей, героини сериала.

Total Black

Кадр из сериала

В гардеробе Шарлотты превалируют сдержанные платья до или ниже колена и элегантные юбки-карандаши не самых ярких, в сравнении с экстравагантными Кэрри и Самантой, оттенков. Однако даже в однотонном наряде героиня выглядит такой привлекательной и элегантной, что на нее невозможно не обратить внимание.

Кадр из сериала

Ей идут обычные с виду водолазки без рукавов, блузы и пиджаки, умело дополненные стильными аксессуарами или яркой помадой.

Кадр из сериала

Что уж говорить о приталенном платье в пол с бантами на бретелях, в котором Шарлотта отправилась на свадьбу лучшей подруги.

Кадр из сериала

Или платье в бельевом стиле с кружевной отделкой и глубоким декольте, выбранном для посещения бала моряков.

Сама невинность

Кадр из сериала

Героиня Кристин Дэвис – искренняя, оптимистичная, мечтательная и временами наивная. Она верит в любовь с первого взгляда, благовоспитанных мужчин и бессрочность чувств.

globallookpress.com

Неудивительно, что стилисты подбирали Шарлотте не только классические костюмы, но и милые наряды, шляпки, сумки и украшения. Например, актриса не раз представала перед зрителями в причудливых панамках, одежде с плюшевой отделкой и ободках типичной "хорошей девочки".

Икона элегантности

Кадр из сериала

И все же Шарлотта – личность разносторонняя. Утром она может заключить многомиллионную сделку в картинной галерее, днем – посплетничать с подругами о важных и не очень вещах, а вечером – отправиться аж на два свидания. И ведь абсолютно ко всему героиня относится с ответственностью, потому всегда выглядит с безукоризненно.

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