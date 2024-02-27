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Обри Плаза сыграет главную роль в первом за 20 лет фильме «короля трэша» Джона Уотерса

Звезда "Белого лотоса" Обри Плаза получила главную роль в фильме Джона Уотерса под названием "Лжец". Об этом сообщает издание World of Real.

Обри Плаза снимется в первом за 20 лет фильме «короля трэша»
© Кадр из фильма "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать"

Американский режиссер не радовал своих фанатов 20 лет: его последний фильм "Грязный стыд" вышел в далеком 2004 году. А два года назад стало известно о планах Уотерса вернуться в кинематограф и снять фильм "Лжец", но из-за забастовки актеров реализация проекта была заморожена.

На днях же появилась информация о том, что главную роль в предстоящем фильме "короля трэша" исполнит популярная американская актриса Обри Плаза, которая снялась в фильмах "Бестселлер", "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" и детективном сериале "Белый лотос".

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"Лжец" расскажет о мошеннице по имени Марша Спринкл.

"Она умна, она в отчаянии, она встревожена и находится в бегах. Они будут называть ее Лгуньей до тех пор, пока один сумасшедший не заставит ее сказать правду".

Начало производства фильма запланировано на лето 2024 года.

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