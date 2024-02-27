Обри Плаза снимется в первом за 20 лет фильме «короля трэша»

Обри Плаза сыграет главную роль в первом за 20 лет фильме «короля трэша» Джона Уотерса
Звезда "Белого лотоса" Обри Плаза получила главную роль в фильме Джона Уотерса под названием "Лжец". Об этом сообщает издание World of Real.
Американский режиссер не радовал своих фанатов 20 лет: его последний фильм "Грязный стыд" вышел в далеком 2004 году. А два года назад стало известно о планах Уотерса вернуться в кинематограф и снять фильм "Лжец", но из-за забастовки актеров реализация проекта была заморожена.
На днях же появилась информация о том, что главную роль в предстоящем фильме "короля трэша" исполнит популярная американская актриса Обри Плаза, которая снялась в фильмах "Бестселлер", "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" и детективном сериале "Белый лотос".
"Лжец" расскажет о мошеннице по имени Марша Спринкл.
"Она умна, она в отчаянии, она встревожена и находится в бегах. Они будут называть ее Лгуньей до тех пор, пока один сумасшедший не заставит ее сказать правду".
Начало производства фильма запланировано на лето 2024 года.
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