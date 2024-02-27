Звезда «Теда Лассо» пришла на церемонию SAG с картонным клатчем

"Моя дочь хотела внести свой вклад, поэтому сделала мне сумку. Она сказала: "Знаешь, мамочка, ты не обязана ее носить". И я сказала: "Нет, эта сумка отправится со мной на красную дорожку". Представьте себе, как удивился мой стилист".