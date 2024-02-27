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Ханна Уэддингхэм пришла на церемонию SAG с картонным клатчем

Ханна Уэддингхэм прошлась по красной дорожке церемонии вручения наград SAG Awards 2024 с особенным аксессуаром: сумочкой, сделанной ее девятилетней дочерью Китти.

Звезда «Теда Лассо» пришла на церемонию SAG с картонным клатчем
© Кадр из трансляции The 30th Annual SAG Awards Red Carpet LIVE | Netflix

49-летняя английская актриса не получила статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Тед Лассо", но все равно запомнилась зрителям трансляции.

На мероприятие Уоддингем надела блестящее темно-бордовое платье с открытыми плечами и разрезом, а ее образ дополняли маникюр телесного цвета и различные аксессуары: серебряные кольцо и браслет, картонный клатч... За создание последнего отвечала 9-летняя дочь актрисы.

Кадр из трансляции The 30th Annual SAG Awards Red Carpet LIVE | Netflix

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Картонную сумочку украшали разноцветные узоры и слово "эпический".

"Моя дочь хотела внести свой вклад, поэтому сделала мне сумку. Она сказала: "Знаешь, мамочка, ты не обязана ее носить". И я сказала: "Нет, эта сумка отправится со мной на красную дорожку". Представьте себе, как удивился мой стилист".

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