Одной из самых знаменитых и узнаваемых сумок в мире является Kelly Bag от французского дома моды Hermès. Эта просторная сумка на ручке с характерной формой была впервые представлена в 1890-х годах и первоначально использовалась для переноски седел для верховой езды.

Однако настоящую славу сумка Kelly обрела в 1956 году, когда знаменитая голливудская актриса Грейс Келли, будучи беременной принцессой Каролиной Монакской, использовала эту сумку от Hermès для того, чтобы скрыть округлившийся живот от папарацци. Фотографии Келли с этой вместительной сумкой попали на обложки модных журналов, и она мгновенно стала предметом вожделения и "it-bag" в высшем обществе.

После этого дом Hermès в знак уважения к актрисе назвал модель в ее честь – Kelly Bag. За десятилетия своей истории эта сумка так и остаётся эталоном роскоши, элегантности и высокой моды. Сегодня оригинальная Kelly Bag от Hermès стоит десятки тысяч долларов и по-прежнему является предметом желания для всех ценителей стиля и модных икон.