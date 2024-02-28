Александр Домогаров озвучил размер своей пенсии

Александр Домогаров вышел пенсию еще пять лет назад, но все еще продолжает работать. Звезда "Бандитского Петербурга" и "Гардемаринов" озвучил "Аргументам и Фактам" размер денежной выплаты, которая ежемесячно ему начисляется.

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С учетом всех доплат за почетное звание народного артиста России пенсия Александра Домогарова составляет 24000 рублей. Актер отметил, что по-прежнему играет в театре вовсе не из-за размера выплаты.

"Если я не буду работать, я, наверно, быстро закончусь".

Сейчас Домогаров скрупулезно подходит к выбору ролей. Прежде всего актер стремится играть то, что приходится ему по душе, и не ориентируется на финансовую составляющую.

"Рассматриваю идеи с точки зрения "зачем мне это сейчас нужно?".