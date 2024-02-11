Почему красавица Терехова так и осталась одинокой

Маргарита Терехова – одна из наиболее обаятельных актрис в мире кино, не только в России, но и за ее пределами. Она сияла на экране и завораживала мужчин. Ее жизнь была яркой и насыщенной благодаря любви и вниманию талантливых и привлекательных мужчин, которые буквально теряли голову от ее очарования и совершали необдуманные поступки. Однако, в конечном итоге она осталась одна. Почему, расскажет "Рамблер".

Ее первый брак представлял собой настоящий вихрь страсти. Вячеслав Бутенко, студент геодезического института, случайно заметил Маргариту, проходя мимо школы-студии МХАТ, и мгновенно влюбился. Он решился оставить свой университет ради поступления в театральное училище, где, к своему удивлению, сумел заинтересовать Терехову. Вскоре они решили пожениться. Однако сама актриса предпочитала не вспоминать о своем первом браке. Возможно, это было связано с его кратковременностью. Даже на дипломных постановках Терехова и Бутенко играли роли любовников, которые, как и в реальной жизни, разошлись в конце концов. Может быть, угасший студенческий роман иссяк своим естественным ходом.

Второй брак Маргариты Тереховой начался как приключение. Молодая актриса, встретившись с будущим мужем во время съемок фильма "Бегущая по волнам" в Болгарии, попала под чары его обаяния. Савва Хашимов уже был звездой на родине и был женат, но и это не помешало им начать безумный роман. Вернувшись в Москву, Терехова обнаружила, что беременна. Хашимов обещал оставить свою семью и жениться на ней. Несмотря на рождение дочери, Анны, мечте о семейной жизни не суждено было сбыться. Пара, несмотря на формальные отношения, продолжала жить в театральном общежитии, не строя настоящей семьи. Муж мечтал вернуться в Болгарию, тогда как актриса была связана с Москвой своей карьерой.

По мере того как отношения с Саввой Хашимовым заканчивались, начали развиваться отношения с Андреем Тарковским. На съемках "Зеркала" Маргарита проявила свой непоколебимый характер, отказавшись сыграть сцену, которая не соответствовала ее представлениям об актерском искусстве. Ответ Тарковского был неожиданным — он заявил, что в таком случае это будет его лучший фильм. Между ними завязались особые отношения. Считается, что Тарковский был влюблен в Маргариту, но его жена старалась контролировать его связи на съемочной площадке. В конечном итоге, отношения Тереховой и Тарковского остались только на уровне дружбы. Хотя планировалось сотрудничество в будущем, их творческие и личные пути разошлись.

В 1981 году в жизни Маргариты Тереховой произошло знаменательное событие — родился ее сын Саша. Однако загадка об отце ребенка до сих пор остается нераскрытой, внося нотку интриги в биографию актрисы. В 1980 году Маргарита вышла замуж за Георгия Гаврилова, который на 16 лет моложе ее. Именно он считается официальным отцом Александра. Однако появились слухи о том, что Терехова вышла замуж, уже будучи беременной.

Предшествовавший этому кратковременный роман с таджикским бизнесменом и политиком Сайфиддином Тураевым также добавляет загадочности в историю. Другая версия называет отцом ребенка известного режиссера Андрея Тарковского. Несмотря на то, что у Тарковского были близкие отношения с Тереховой, этот вариант кажется маловероятным, учитывая другие романтические связи режиссера. Гаврилов проявил себя как преданный и терпеливый муж, даже при узнавании о романах актрисы. В 80-е годы Москва гудела от слухов о возможном романе Тереховой с музыкантом Игорем Тальковым, но отношения между ними так и не перешли на новый уровень.

Последние годы жизни Маргариты Тереховой были омрачены скандалом, связанным с домогательством со стороны чиновников, что, вероятно, повлияло на ее кинокарьеру. Семейная жизнь с Гавриловым также подверглась испытаниям и закончилась разводом в середине 90-х. Отношения с детьми, особенно с сыном, были сложными из-за того, что мальчиком в детстве занимались исключительно няни. Тем не менее сегодня дети поддерживают Маргариту, которая борется с болезнью Альцгеймера. Несмотря на ее состояние, они остаются рядом.