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Почему красавица Маргарита Терехова так и осталась одинокой

Маргарита Терехова – одна из наиболее обаятельных актрис в мире кино, не только в России, но и за ее пределами. Она сияла на экране и завораживала мужчин. Ее жизнь была яркой и насыщенной благодаря любви и вниманию талантливых и привлекательных мужчин, которые буквально теряли голову от ее очарования и совершали необдуманные поступки. Однако, в конечном итоге она осталась одна. Почему, расскажет "Рамблер".

Почему красавица Терехова так и осталась одинокой
© РИА Новости

Ее первый брак представлял собой настоящий вихрь страсти. Вячеслав Бутенко, студент геодезического института, случайно заметил Маргариту, проходя мимо школы-студии МХАТ, и мгновенно влюбился. Он решился оставить свой университет ради поступления в театральное училище, где, к своему удивлению, сумел заинтересовать Терехову. Вскоре они решили пожениться. Однако сама актриса предпочитала не вспоминать о своем первом браке. Возможно, это было связано с его кратковременностью. Даже на дипломных постановках Терехова и Бутенко играли роли любовников, которые, как и в реальной жизни, разошлись в конце концов. Может быть, угасший студенческий роман иссяк своим естественным ходом.

Второй брак Маргариты Тереховой начался как приключение. Молодая актриса, встретившись с будущим мужем во время съемок фильма "Бегущая по волнам" в Болгарии, попала под чары его обаяния. Савва Хашимов уже был звездой на родине и был женат, но и это не помешало им начать безумный роман. Вернувшись в Москву, Терехова обнаружила, что беременна. Хашимов обещал оставить свою семью и жениться на ней. Несмотря на рождение дочери, Анны, мечте о семейной жизни не суждено было сбыться. Пара, несмотря на формальные отношения, продолжала жить в театральном общежитии, не строя настоящей семьи. Муж мечтал вернуться в Болгарию, тогда как актриса была связана с Москвой своей карьерой.

По мере того как отношения с Саввой Хашимовым заканчивались, начали развиваться отношения с Андреем Тарковским. На съемках "Зеркала" Маргарита проявила свой непоколебимый характер, отказавшись сыграть сцену, которая не соответствовала ее представлениям об актерском искусстве. Ответ Тарковского был неожиданным — он заявил, что в таком случае это будет его лучший фильм. Между ними завязались особые отношения. Считается, что Тарковский был влюблен в Маргариту, но его жена старалась контролировать его связи на съемочной площадке. В конечном итоге, отношения Тереховой и Тарковского остались только на уровне дружбы. Хотя планировалось сотрудничество в будущем, их творческие и личные пути разошлись.

В 1981 году в жизни Маргариты Тереховой произошло знаменательное событие — родился ее сын Саша. Однако загадка об отце ребенка до сих пор остается нераскрытой, внося нотку интриги в биографию актрисы. В 1980 году Маргарита вышла замуж за Георгия Гаврилова, который на 16 лет моложе ее. Именно он считается официальным отцом Александра. Однако появились слухи о том, что Терехова вышла замуж, уже будучи беременной.

Актрисы, которых травили в школе

Предшествовавший этому кратковременный роман с таджикским бизнесменом и политиком Сайфиддином Тураевым также добавляет загадочности в историю. Другая версия называет отцом ребенка известного режиссера Андрея Тарковского. Несмотря на то, что у Тарковского были близкие отношения с Тереховой, этот вариант кажется маловероятным, учитывая другие романтические связи режиссера. Гаврилов проявил себя как преданный и терпеливый муж, даже при узнавании о романах актрисы. В 80-е годы Москва гудела от слухов о возможном романе Тереховой с музыкантом Игорем Тальковым, но отношения между ними так и не перешли на новый уровень.

Последние годы жизни Маргариты Тереховой были омрачены скандалом, связанным с домогательством со стороны чиновников, что, вероятно, повлияло на ее кинокарьеру. Семейная жизнь с Гавриловым также подверглась испытаниям и закончилась разводом в середине 90-х. Отношения с детьми, особенно с сыном, были сложными из-за того, что мальчиком в детстве занимались исключительно няни. Тем не менее сегодня дети поддерживают Маргариту, которая борется с болезнью Альцгеймера. Несмотря на ее состояние, они остаются рядом.

Ранее мы писали про популярных советских актрис второго плана.

Актеры
Зеркала
Вячеслав Бутенко
Георгий Гаврилов
Савва Хашимов
Игорь Тальков
Маргарита Терехова
Андрей Тарковский
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