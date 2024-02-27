Дени Вильнев жестко раскритиковал диалоги в кино
Франкоканадский режиссер Дени Вильнев снимает фильмы с конца 90-х. За это время он успел прославиться как постановщик «Прибытия» и «Дюны». Однако несмотря на большой опыт в кино, он недолюбливает диалоги, которые принято считать основой хорошего фильма. Об этом сообщает The Times.
«Честно говоря, я ненавижу диалоги. Оставьте их театру и телевидению. Я запоминаю фильмы не из за хороших реплик, а из за сильных образов. Меня вообще не интересуют диалоги. Чистое изображение и звук — вот в чем сила кино, но это не так очевидно, когда смотришь фильмы сегодня», — считает режиссер.
По мнению постановщика, он мог бы снять фильм без единой реплики. Выходящие с сеанса зрители бы восторгались бы тому, что в картине нет слов, ведь несмотря на это фильм произвел на них глубокое впечатление.
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