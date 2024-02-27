Дени Вильнев жестко раскритиковал диалоги в кино

«Честно говоря, я ненавижу диалоги. Оставьте их театру и телевидению. Я запоминаю фильмы не из за хороших реплик, а из за сильных образов. Меня вообще не интересуют диалоги. Чистое изображение и звук — вот в чем сила кино, но это не так очевидно, когда смотришь фильмы сегодня», — считает режиссер.