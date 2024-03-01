Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый заявил в Telegram , что против него начали вести проплаченную политику.

Артист рассказал, что в сети начали распространяться слухи о проведении им автограф-сессии в Москве, которые не соответствуют действительности. Кологривый добавил, что обо всех мероприятиях со своим участием он сообщает в своих официальных социальных сетях, а также призвал никого никуда не ходить.