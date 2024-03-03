Мадс Миккельсен рассказал, почему не хочет работать с одним режиссером

«Мне кажется, существует определённый риск, если вы слишком много работаете вместе. Есть риск стать ленивым. Нужно обращать на это внимание, чтобы такого не произошло. Важно создать комфорт в отношениях, чтобы мы могли подталкивать друг друга и идти вместе дальше»