«Можно облениться»: Мадс Миккельсен рассказал, почему не хочет работать с одним режиссером
Недавно актёр Мадс Миккельсен («Ещё по одной», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора») дал интервью журналистам издания IndieWire. В ходе общения звезда рассказала, почему опасается долгое время работать с одним и тем же режиссёром.
По мнению Миккельсена, если актёр слишком много работает вместе с постановщиком, то существует риск облениться.
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«Мне кажется, существует определённый риск, если вы слишком много работаете вместе. Есть риск стать ленивым. Нужно обращать на это внимание, чтобы такого не произошло. Важно создать комфорт в отношениях, чтобы мы могли подталкивать друг друга и идти вместе дальше»
Напомним, ранее Мадс Миккельсена заявил, что в возвращении сериала «Ганнибал» заинтересована как съёмочная команда, так и шоураннер Брайан Фуллер.