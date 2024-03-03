Как Роберт Дауни-младший разрушил и заново собрал свою жизнь?

Жизнь Роберта Дауни-младшего напоминает захватывающий авантюрный роман, в котором есть и толика драмы, и большая любовь, и даже мораль. В кинобизнесе его часто сравнивают с фениксом, несколько раз сгоравшим дотла и возрождавшимся вновь. Актер, который к 35 годам успел получить номинацию на «Оскар», с вершины голливудского Олимпа угодил прямиком в тюрьму.

© Lenta.ru

После года за решеткой, реабилитации и внушительного испытательного срока он сумел возродить карьеру и стать одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров современности.

Как же Дауни-младшему удалось преодолеть свою тягу к саморазрушению и не просто вернуться в обойму кинобизнеса, а сделать это триумфально? О борьбе актера с личными демонами и зависимостями «Лента.ру» рассказывает в материале цикла о непростых судьбах знаменитостей.

«Я не привык к победам»

19 февраля 2024 года голливудский актер Роберт Дауни-младший Кристофера Нолана «Оппенгеймер», повествующем о жизни руководителя секретных разработок ядерного оружия в США в годы Второй мировой войны.

Побеу Дауни-младшего прогнозировали многие букмекеры, несмотря на то что у него были весьма серьезные конкуренты: Роберт Де Ниро, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Райан Гослинг. Для самого актера триумф стал приятной неожиданностью. Еще в далеком 2010 году он, получая «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в картине «Шерлок Холмс», признался:

«Я изначально не привык к победам и наградам. Поэтому мне и сейчас непросто понять, что я стал обладателем самого «Золотого глобуса», который по престижности уступает только "Оскару", - рассказал Роберт Дауни-младший.

У Дауни-младшего действительно были причины удивляться собственному головокружительному успеху. Ему предшествовали годы тяжелой наркотической зависимости, нищета, проблемы с законом и очень плохая репутация. Еще в начале 2000-х годов практически все именитые режиссеры отказывались сотрудничать с актером.

Папа научит плохому

Во многом судьба Роберта Дауни-младшего была предрешена с детства. Он рос в богемной среде: его мать Элси Дауни была актрисой, а отец Роберт Дауни-старший — режиссером и сценаристом, снимавшим довольно странные артхаусные фильмы. Маленький Роберт начал сниматься в кино, когда ему едва исполнилось пять лет — его первой работой стала роль больного щенка в комедии абсурда «Загон», которую снял его отец.

После дебюта мальчик стал проводить на съемочной площадке больше времени, чем в школе или на улице. Причем, как впоследствии вспоминал актер, его участие в проектах отца даже не обсуждалось, да и скидок на юный возраст ему никто никогда не делал.

«Это мой ребенок, и он будет сниматься столько, сколько мне нужно, а спать пойдет после того, как мы закончим», — говорил в те годы Дауни-старший.

И хотя отец и помог ему определиться с будущей профессией, он же и пристрастил сына к запрещенным веществам, которые в их среде были привычным делом. Когда Роберту исполнилось шесть лет, именно отец дал ему попробовать марихуану, а к восьми годам у мальчика уже развилась стойкая наркотическая зависимость.

«Когда мы с папой вместе принимали наркотики, это выглядело так, будто он пытался выразить свою любовь ко мне, но делал это так, как умел», — вспоминает Роберт Дауни-младший.

Образование ребенка его отца и мать волновало мало, поэтому на уроках Дауни-младший появлялся редко. Вместо этого он общался с друзьями, играл в школьном театре, бегал на свидания или употреблял запрещенные вещества и алкоголь. В 1982 году, когда ему было 17 лет, Дауни-младший твердо решил связать свою жизнь с актерской профессией, поэтому поставил крест на учебе и так и не окончил школу. Впрочем, аттестат он позднее все же получил.

Путь в бездну

Начав строить актерскую карьеру, Дауни-младший не отказался от дурных привычек. Довольно быстро он остался на мели и обратился за помощью к отцу. Однако тот отказался давать сыну денег и посоветовал решать все проблемы самостоятельно.

«Любовь моего отца была суровой. Помню, как однажды в 17 лет я позвонил ему из телефонной будки и сказал, что у меня нет денег не только на еду, но даже на жетон на метро. Он заявил: «Позвони друзьям». Я ответил: «Уже звонил, у них тоже ничего нет». Тогда он просто повесил трубку, перед этим успев бросить что-то вроде: "Извини, парень"», — вспоминает Роберт Дауни-младший.

Однако уже к середине 1980-х годов Дауни-младший начал неплохо зарабатывать. Он переехал из Калифорнии в Нью-Йорк, где начал работать в театре и в популярном вечернем шоу Saturday Night Live. С кино все тоже складывалось неплохо. Поначалу актер играл роли второго плана в довольно успешных сериалах и в небольших фильмах вроде «Стенка на стенку», «Специалист по съему» и «Первенец».

Его первой работой, которая по-настоящему запомнилась зрителям, стала драма «Меньше нуля». В ней актер перевоплотился в отчаявшегося подростка, который из-за пристрастия к запрещенным веществам постепенно теряет все — семью, деньги, дом, и в конечном счете умирает от сердечной недостаточности.

Тогда Дауни-младший настолько вжился в образ наркомана, что обострилась и его собственная зависимость.

Однако карьера актера шла в гору, каждый год в прокат выходили фильмы с его участием. В 1992 году он сыграл легендарного комика Чарли Чаплина в одноименном байопике. Несмотря на то, что этот фильм не стал коммерчески успешным, он получил хорошие отзывы кинокритиков, а Дауни-младшего впервые номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар». Заветные статуэтки он тогда не получил, уступив Аль Пачино, но удовлетворился победой на премии BAFTA.

В 1993 году вышел фильм «Короткий монтаж», в котором снялся Дауни-младший, а в 1994 году — «Прирожденные убийцы» Оливера Стоуна и «Аве, Цезарь». Казалось, что актера ждет исключительно успешное будущее, но в 1995 году он впервые попробовал тяжелые наркотики, после чего его жизнь начала стремительно рушиться.

Актер пытался работать, но контролировать зависимость уже не мог. Друзья регулярно отправляли его в реабилитационный центр, но он сбегал оттуда то на съемочную площадку, то на вечеринки с алкоголем и запрещенными веществами.

«Я понял, что мне нужно что-то делать с моей зависимостью, когда поздравил отца по телефону с Рождеством, а он помолчал минуту и сказал: "Сынок, сейчас апрел"», — рассказывает Роберт Дауни-младший.

В тот период «пьяное безумие» стало для Дауни-младшего обычным поведением. Он часто приходил на съемки в состоянии измененного сознания, срывал дубль за дублем и буквально балансировал между жизнью и смертью.

В 1995 году Дауни-младший зарабатывал по семь миллионов долларов в год, но безудержные траты и пристрастие к запрещенным веществам привели тому, что он разорился и потерял дом в Малибу.

Скандальные выходки знаменитого актера то и дело появлялись на первых полосах газет, а в июне 1996 года его впервые арестовали. Полиция остановила его за превышение скорости и обнаружила в машине кокаин, героин и заряженный пистолет.

Спустя пару недель в ожидании суда актер в невменяемом состоянии проник в дом к соседям и заснул на их диване обнаженным. Хозяйка дома не смогла его разбудить и вызвала полицию. «У меня какая-то невероятная тяга к саморазрушению: две бутылки водки, доза кокаина и чуть-чуть еды — таким был мой обычный ужин в те годы», — вспоминал позднее о том периоде жизни актер.

Любовь под кайфом

Наркотики отравили и личную жизнь Дауни-младшего. В 1984 году на съемках картины «Перворожденный» он познакомился с Сарой Джессикой Паркер, будущей звездой сериала «Секс в большом городе». Их роман, который продлился семь лет, развивался очень стремительно. Втайне ото всех они стали жить вместе спустя всего две недели после знакомства. Актер не скрывал, что принимает запрещенные вещества, но Паркер надеялась, что сможет избавить его от зависимости.

В первые несколько лет отношения пары были похожи на сказку, но чем сильнее Дауни-младший становился зависим от наркотиков, тем сильнее они менялись. В итоге в течение нескольких лет Паркер приходилось приводить актера в чувство после наркотических загулов и прикрывать его перед режиссерами и продюсерами. В 1991 году она признала свое поражение и бросила Дауни-младшего.

«Я была уверена, что Роберт оставался живым только благодаря моей поддержке. Он хороший человек, оказавшийся очень слабым перед своей зависимостью. Я боролась за него, сколько могла, но однажды силы закончились даже у меня», — призналась Сара Джессика Паркер.

Впрочем, в одиночестве актер оставался недолго. Уже в 1992 году он спустя 42 дня после знакомства женился на популярной в то время певице и модели Деборе Фалконер. В 1993-м у супругов родился сын Индио.

Вдохновленный появлением на свет ребенка, Дауни-младший решил отказаться от наркотиков, но не смог. Какое-то время он врал жене, друзьям и коллегам, что завязал с запрещенными веществами, но скрывать зависимость стало невозможно, когда он начал употреблять героин. Фалконер, как и Паркер, тоже пыталась спасти актера, но ее хватило только на четыре года. В 1996 году певица забрала ребенка и ушла.

Железный человек за решеткой

Вскоре после ухода жены Дауни-младшего по решению суда отправили в реабилитационный центр с круглосуточной программой наблюдения. Актер сбежал оттуда через окно в ванной комнате спустя двое суток. Он автостопом добрался до дома, где его через четыре часа и поймала полиция.

Актера отправили за решетку на девять дней, но и это его не остановило: пару месяцев спустя его вновь арестовали за хранение наркотиков. В качестве нового наказания ему назначили полгода испытательного срока с прохождением реабилитации и обязательной сдачей анализов на запрещенные препараты. За нарушение условий освобождения из-под стражи и пропуск тестов в декабре 1997 года Дауни-младшего на 113 дней Лос-Анджелес.

После выхода из-под стражи он недолго оставался на свободе. В 1998 году после очередного ареста ему назначили принудительную реабилитацию, с которой он опять сбежал. За нарушение судебных предписаний его осудили и приговорили к трем годам в тюрьме Коркорана, штат Калифорния, и наблюдению в центре лечения злоупотребления психоактивными веществами при исправительном учреждении.

Дауни-младший провел в тюрьме лишь год, но в камере строгого режима. В течение всего срока пять дней в неделю он работал в кафетерии, где мыл посуду, раздавал еду и убирал отходы. Актеру было непросто за решеткой: из-за статуса знаменитости и миловидной внешности ему приходилось постоянно отбиваться от сокамерников.

«Вот здесь, над бровью — от середины лба — у меня шрам. Это тюремная метка любви. Это был первый или второй день заключения. Они хотели, чтобы я платил им за защиту. Помню, как я сказал: «Я тут начал читать новый роман Стивена Кинга. Когда закончу — тогда и поговорим». Следующее, что я помню, — это удар. Потом кровь хлынула в глаза», - вспоминает Роберт Дауни-младший.

Во время одной из стычек с тремя заключенными Дауни-младшего серьезно ранили, после чего его перевели в одиночную камеру. Однако впоследствии актер говорил в интервью, что в тюрьме было вполне сносно, и единственной его проблемой был охранник, все время норовивший подсунуть ему свой сценарий про единорогов.

В 2020 году Дауни-младшего досрочно Голливуд и получил одну из главных ролей в популярном сериале «Элли МакБил». Его работу оценили «Золотым глобусом» и номинацией на «Эмми», однако уже после окончания первого сезона шоу актер вернулся к старым привычкам.

Уже в апреле 2001 года Дауни-младшего снова арестовали. Приговор был относительно мягким — условный срок и очередная принудительная реабилитация, но из сериала его уволили, а жена официально подала на развод.

Триумфальное возрождение из пепла

В 2002 году Дауни-младший снова попытался бросить алкоголь и наркотики и реанимировать карьеру. Но после всех скандальных выходок голливудские режиссеры не хотели видеть его на съемочной площадке. Помимо того, у него не было обязательной страховки, без которой ни одна студия не рискнула бы заключать с ним контракт.

На помощь Дауни-младшему пришел один из немногочисленных оставшихся друзей Мел Гибсон. Он не только поддержал актера морально, но и оплатил крупный страховой залог кинокомпании на случай срыва съемок и отдал ему свою роль в мюзикле «Поющий детектив».

Черная полоса в жизни актера официально закончилась в 2003 году, когда его впервые за долгое время пригласили в по-настоящему крупный проект — психологический триллер «Готика», где его партнершей стала Хэлли Берри.

Условия контракта были жесткие: продюсер Джоэл Силвер не доверял Дауни-младшему, поэтому 40 процентов гонорара актер получил после окончания съемочного процесса. Все деньги, полученные за работу над этим фильмом, он потратил на оплату страховки и долгов, а затем продолжил упорно трудиться над восстановлением своей репутации.

«Готика» вообще стала для актера судьбоносным проектом, так как именно этот триллер свел его с будущей женой — кинопродюсером Сьюзан Левин, которую боссы киностудии приставили приглядывать за ним на съемочной площадке. Именно Левин заставила Дауни-младшего полностью пересмотреть взгляды на жизнь.

«Я тогда был на пике своей непопулярности и мог с гордостью называть себя образцом самого бездарного неудачника за всю историю Голливуда. И вот тут-то на моем горизонте появилась Сьюзан. До сих пор помню наше знакомство в ресторане, куда я заявился с пакетом овсянки, долго разглагольствовал о пользе диеты, а потом прямо там начал делать упражнения йоги», - признался Роберт Дауни-младший.

Когда спустя полгода знакомства Дауни-младший сделал Сьюзан предложение, та согласилась, но сразу предупредила, что уйдет после первого же его срыва — и актер действительно бросил наркотики. В 2005 году Дауни-младший и Левин поженилась, в 2012-м у них родился сын Экстон Элиас, а в 2014-м — дочь Эйври Роэль.

Вместе с личной жизнью наладилась и карьера Дауни-младшего: он снялся в высоко оцененных критиками проектах «Мех», «Поцелуй навылет», «Доброй ночи и удачи», «Помутнение» и «Зодиак», выпустил альбом своих песен. Всемирная же популярность пришла к нему после того, как он сыграл «гения, миллиардера, плейбоя и филантропа» Тони Старка в кинокомиксе «Железный человек».

Чтобы подготовиться к роли в супергеройском боевике, Дауни-младший, которому к моменту начала съемок было за 40 лет, в течение полугода тренировался в спортзале, чтобы привести себя в надлежащую форму.

«Перед съемками «Железного человека» я торчал в спортзале так много, что по вечерам еле приползал домой. Ничего удивительного: в 22 или в 32 года тебе необходимо всего шесть недель тренировок, чтобы потом хорошо выглядеть шесть месяцев, а в моем возрасте ты тренируешься шесть месяцев, чтобы потом хорошо выглядеть шесть секунд», - разоткровенничался Роберт Дауни-младший.

С супергеройской франшизой Дауни-младший связал свою жизнь на целых 11 лет. Роль Железного человека принесла ему не только мировую славу и любовь армии поклонников, но и внушительные гонорары.

$75 млн получил Роберт Дауни-младший за исполнение роли Тони Старка в картине «Мстители: финал». Гонорар за «Железного человека» в 2008 году был значительно меньше: он составил 500 тысяч долларов.

Помимо фильмов по кинокомиксам Marvel, актер снялся в принесшей ему вторую номинацию на «Оскар» комедии «Солдаты неудачи», в «Шерлоке Холмсе», за работу над которым получил «Золотой глобус», драме «Судья» и других успешных фильмах.

С 2003 года актер совсем не пьет алкоголь, не притрагивается к наркотикам и старается вести здоровый образ жизни. Единственные слабости, которые он себе позволяет по договоренности с супругой, — сигареты и кофе. Держать под контролем свою темную сторону ему помогают занятия кунг-фу, регулярные медитации, поддержка жены и детей и безграничная сила воли.

***

Выбравшись из ямы, в которую сам же себя и загнал, Дауни-младший стал одним из самых высокооплачиваемых и влиятельных голливудских актеров. Он с удовольствием позирует фотографам на красных ковровых дорожках и для обложек популярных журналов, явно наслаждается успехом, но никогда не забывает обо всех былых неудачах. Актер не раз повторял в интервью:

«Никогда нельзя забывать свое прошлое, каким бы оно ни было. Если ты выбрался из дерьма — храни воспоминания об этом всю жизнь»