Умер Валерий Юрченко, актер из «Секретного фарватера» и «Битвы за Москву»

Ушел из жизни Валерий Юрченко, советский, украинский и российский актер театра, кино и телевидения, народный артист Украины.

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Валерий Иванович Юрченко родился в 1943 году в Приморском крае. В двухмесячном возрасте потерял отца - Иван Юрченко погиб на фронте в своем первом бою. Вместе с семьей переехал в Казахстан, на целину. Жил в Торжке. Служил четыре года на Тихоокеанском флоте - матросом на острове Русский.

В 1972-м окончил Государственный театральный институт имени Луначарского в Москве (ныне Российский университет театрального искусства, ГИТИС). Работал в театрах на тот момент Калинина (Твери), Астрахани, Днепродзержинска. С 1974 года - актер Петрозаводского русского театра, с 1989-го - Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Далее - один из ведущих артистов Крымского академического русского драматического театра имени Горького.

В числе сценических работ - "Поминальная молитва" (Менахем Мендл), "Ревизор" (Шпекин), "Волки и овцы" (Павлин Савельич), "Горе от ума" (Загорецкий), "Собака на сене" (граф Лудовико), "Дядя Ваня" (Серебряков), "Бешеные деньги" (Кучумов), другие.

На экране - с середины 1960-х: "Цветение несеяной ржи", "Возвращение с орбиты", "Действуй по обстановке!" (Горелов), "Битва за Москву" (Попель), "Секретный фарватер" (Назаров), "Два товарища", "Черный ворон", другие проекты.