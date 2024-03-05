Дина Саева решила отказаться от роли Эды из-за нежелания целоваться с главным героем

Поклонники гадали, кто же станет российскими Эдой и Серканом. Многие предполагали, что создатели сериала позовут на главную женскую роль тик-токершу Дину Саеву из-за внешней схожести с турецкой актрисой Ханде Эрчел. Оказалось, что блогер прошла пробы, но от проекта отказалась.

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Ради исполнения роли Эды в сериале, Дина прилетела в Москву из Дубая, где живет несколько лет, сняла брекеты и взяла уроки актерского мастерства. Девушка признается, она мечтала об актерском опыте, поэтому с удовольствием согласилась на пробы.

После них Дине дали время на принятие решение об участии в съемках адаптации. Создатели сериала предупредили Саеву, что ей придется переехать в Москву, ведь сериал будут снимать долго, запланировано несколько сезонов. Блогер признается, ради актерской карьеры она была готова вновь изменить свою жизнь.

Однако спустя время у девушки появились сомнения. Она не смотрела сериал и не была в курсе сюжета. Друзья Дины рассказали, что ей придется целоваться с актером, исполняющим роль Серкана. Саеву напугалась подобная перспектива, у нее появился страх влюбиться в своего партнера по съемочной площадке.

Переубедить Дину пытался ее возлюбленный. Молодой человек объяснял Саевой, что она получит большую сумму за свою работу.

«Гонорар там был космический, я даже сейчас не зарабатываю столько денег, сколько мне предложили», - рассказала Дина в беседе с Лаурой Джугелией.

Избранник Саевой поддерживал ее и хотел, чтобы она исполнила мечту. Однако после долгих раздумий Дина приняла решение отказаться от проекта.