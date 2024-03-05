Джек Блэк рассказал о любимой партнерше по съемкам

Больше всего Джеку Блэку понравилось сниматься с Кейт Уинслет. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

© Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

На днях звезда "Школы рока" давал интервью со своей коллегой по фильму "Кунг-фу Панда 4" американской певицей Аквафиной. В какой-то момент она спросила у актера, кого он считает своей любимой партнершей по съемкам.

"Кейт Уинслет. Потому что, когда вы смотрите в ее глаза, вы видите, какая она искренняя", – поделился своими воспоминаниями Блэк.

Кейт Уинслет и Джек Блэк вместе снялись в популярной комедийной мелодраме "Отпуск по обмену", премьера которой состоялась в 2006 году.