Когда выйдет второй сезон «Дома Дракона»

Второй сезон фэнтезийного драматического телесериала "Дом Дракона" выйдет в июне 2024 года. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Дом дракона"

Генеральный директор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу и играм Джей Би Перретт ответил на вопросы журналистов в рамках проведения конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, которая состоялась 4 марта. Один из них касался продолжения эпической саги.

До сих пор было известно только то, что новые серии выйдут летом текущего года. Однако конкретная дата премьеры до сих пор держится в тайне.

"Дом Дракона" повествует о жизни Таргариенов на вымышленном континенте под названием Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий культовой "Игры престолов" и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь Королевств.