Александр Скарсгард сыграет помешанного на мыльных операх робота-убийцу

Экранизация "Дневников киллербота" начинает обрастать кастом. Как пишет Deadline, у проекта появился костяк - к Александру Скарсгарду присоединилась Нома Думезвени ("Доктор Кто", "Убийства в одном здании"). Они сыграют главные роли в проекте.

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Murderbot - сериал, разрабатываемый для Apple TV. Дата премьеры пока неизвестна.

В основе скрипта - The Murderbot Diaries, серия романов американской писательницы Марты Уэллс, бакалавра антропологии с яркой и местами угрюменькой биографией.

Цикл - научно-фантастический юмористический экшн, сочный, ироничный и ураганный. Все завоеванные им жанровые премии - совершенно справедливые.

В центре историй - андроид-убийца, секретно сам себе отключивший базовый модуль и теперь желающий только одного: чтоб от него все отцепились уже, и он мог сидеть тихо в углу и смотреть мыльные оперы, которые тоннами выкачивает из сетей.

Но, к досаде киллербота, людишки то и дело вторгаются в его уютненький мир со своими проблемами. После чего дежурно следует кровавая бойня.