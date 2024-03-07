«Регнум»: У умершего в 40 лет актера Ильи Устюжанинова была лимфома
Актер Илья Устюжанинов, скончавшийся вскоре после своего сорокалетия, лечился от онкологического заболевания.
При этом, как передает ИА "Регнум", очень немногие из окружения артиста знали, что Илья сражался с недугом, хотя диагноз Устюжанинову поставили, когда ему был 31 год.
Издание отметило: в какой-то момент друзья актера организовали сбор средств на его лечение, но нужную сумму собрать не получилось.
«В 2014 году у него диагностировали онкологические заболевание - лимфому третьей стадии. На лечение нужно около 500 000 рублей», - процитирована ресурсом близкая подруга Ильи.
Отмечено, что Устюжанинов "тяжело переносил химиотерапию, сильно похудел, ему стало тяжело ходить".
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Прощание с актером состоялось 6 марта в Лобне - в театре "Камерная сцена", где служил Устюжанинов.
Илья Устюжанинов родился 15 февраля 1984 года, окончил РАТИ-ГИТИС. В театре "Камерная сцена" работал с 2016-го. В 2023-м дебютировал на экране.
Ранее в его аккаунте в соцсети предварительной причиной смерти был назван инсульт.