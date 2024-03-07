У умершего в 40 лет актера Ильи Устюжанинова была лимфома

Актер Илья Устюжанинов, скончавшийся вскоре после своего сорокалетия, лечился от онкологического заболевания.

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При этом, как передает ИА "Регнум", очень немногие из окружения артиста знали, что Илья сражался с недугом, хотя диагноз Устюжанинову поставили, когда ему был 31 год.

Издание отметило: в какой-то момент друзья актера организовали сбор средств на его лечение, но нужную сумму собрать не получилось.

«В 2014 году у него диагностировали онкологические заболевание - лимфому третьей стадии. На лечение нужно около 500 000 рублей», - процитирована ресурсом близкая подруга Ильи.

Отмечено, что Устюжанинов "тяжело переносил химиотерапию, сильно похудел, ему стало тяжело ходить".

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Прощание с актером состоялось 6 марта в Лобне - в театре "Камерная сцена", где служил Устюжанинов.

Илья Устюжанинов родился 15 февраля 1984 года, окончил РАТИ-ГИТИС. В театре "Камерная сцена" работал с 2016-го. В 2023-м дебютировал на экране.

Ранее в его аккаунте в соцсети предварительной причиной смерти был назван инсульт.