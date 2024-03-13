Кейт Бекинсейл поделилась новым снимком из больницы

На днях Кейт Бекинсейл выложила фотографию, напугавшую фанатов: актриса лежит на больничной койке явно в не самом лучшем настроении. Сегодня звезда "Перл-Харбора" поделилась с подписчиками новым снимком.

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Бекинсейл так и не рассказала, почему она оказалась в медицинском учреждении, и какие проблемы со здоровьем ее беспокоят. Однако она немного успокоила фанатов, выложив фотографию со своим любимым питомцем.

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"Посетитель", – подписала снимок актриса.

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Последний раз Кейт Бекинсейл публично высказывала опасения по поводу своего здоровья в 2019 году: тогда у нее случился разрыв кисты яичника.

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