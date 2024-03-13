«Новая икона ужасов». Первые отзывы на нового «Омена» с Сидни Суини

Вчера состоялась мировая премьера фильма ужасов "Омен. Непорочная" со звездой "Эйфории" в главной роли. А в сети, тем временем, появляются первые отзывы на киноленту.

© Кадр из фильма

Судить об успехе хоррора еще, конечно, рано, но положительные отзывы свидетельствуют о том, что многим зрителям и критикам он пришелся по душе. Нового "Омена" хвалят за жуткую атмосферу, неожиданные сюжетные повороты и игру главной монахини, в которую перевоплотилась Сидни Суини.

Опубликован трейлер новой драмы со звездой "Эйфории"

"Захватывает дух!". "Ух ты! Только что посмотрел фильм. Сидни Суини – королева крика нового поколения". "Это леденящее душу погружение во тьму, а Сидни Суини – звезда фильма от самого его начала и до конца". "Это лучшая работа за всю карьеру Сидни Суини. Появилась новая икона ужасов!".

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