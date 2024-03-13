Опубликован тизер нового фильма с Дженнифер Лопес в главной роли

В сети появился тизер-трейлер нового триллера под названием "Атлас", главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес.

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Кинолента посвящена искусственному интеллекту, космосу и выживанию человечества в не самых простых условиях. Премьера фильма состоится 24 мая на платформе Netflix.

Режиссировал "Атлас" Брэд Пейтон, в профессиональной копилке которого числятся сериалы "Дело Дойлов" и "Граница", а также фильмы "Разлом Сан-Андреас" и "Инкарнация".

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Главные роли в фильме, помимо известной американской актрисы и певицы, исполнили Симу Лю, Марк Стронг, Лесли Фера и другие.

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