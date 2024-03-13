Гвинет Пэлтроу назвала два секрета долголетия

Гвинет Пэлтроу не хочет перешагнуть отметку в 165 лет, однако она вовсе не против прожить счастливо долгие годы. В интервью изданию Business Insider актриса рассказала, что, по ее мнению, помогает поддерживать здоровье – как физическое, так и моральное.

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Для этого прежде всего важно высыпаться и не поддаваться стрессовому состоянию, считает 51-летняя Пэлтроу.

"Я думаю, что управление своими мыслями крайне важно и помогает контролировать нашу реакцию на стресс. Он может привести к тому, что ваша иммунная система будет функционировать менее эффективно".

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Также не помешает вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

"Конечно же, еще не стоит употреблять слишком много алкоголя, сахара и всего подобного".

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