Стала известна судьба экранизации бестселлера Стивена Кинга «Жребий»

Долгожданную экранизацию романа "короля ужасов" Стивена Кинга "Жребий" не покажут в кинотеатрах. Об этом сообщает Deadline.

© globallookpress.com

Однако дата показа фильма по телевидению так и не утверждена. Первоначально премьера была запланирована на 9 сентября 2022 года, а впоследствии ее перенесли на 21 апреля 2023 года.

По сюжету романа "Жребий Салема" главный герой, писатель Бенджамин Миерс, возвращается в маленький городок под названием Салемс-Лот, чтобы написать новый роман и встретиться лицом к лицу со своими детскими страхами.

Опубликован тизер триллера "Атлас" с Дженнифер Лопес в главной роли

Главные роли в экранизации исполнили Льюис Пуллман ("Время между нами", "Топ Ган: Мэверик", "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»"), Пилу Асбек ("Правительство", "1864", "Игра престолов"), Спенсер Трит Кларк ("Неуязвимый", "Гладиатор", "Таинственная река"), Элфри Вудард ("Планета Ка-Пэкс", "Радио", "Сердце и души"), Билл Кэмп ("Звук свободы", "Темные воды", "Джокер") и др.

Ранее "Рамблер" рассказывал о первых отзывах на нового "Омена" с Сидни Суини в главной роли.