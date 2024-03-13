Гонорары Тимоти Шаламе стремительно растут

28-летний Тимоти Шаламе на сегодняшний день является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. И останавливаться на достигнутом он не собирается.

© Кадр из фильма "Дюна: часть вторая"

Благодаря фильмам "Дюна: Часть вторая" и "Вонка" популярность и без того многим хорошо известного актера значительно возросла. Параллельно с этим увеличиваются и гонорары Шаламе за участие в различных проектах.

По данным источников, съемки в "Вонке" принесли звезде более 8 миллионов долларов. Размер вознаграждения за "Дюну" не раскрывается, однако ее также, вероятно, сложно назвать скромной.

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Мастодонты кинематографа пророчат актеру еще больший успех в ближайшем будущем и не сомневаются, что его заработная плата будет и дальше расти в геометрической прогрессии. Виной тому не что иное, как талант Шаламе.

"Я не могу представить ни одного другого актера на планете, который мог бы сыграть Вилли Вонка и добиться такого успеха", – приводит слова Джоша Голдстайна, президента по международному маркетингу Warner Bros., издание Variety.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что "Каскадеров" с Райаном Гослингом назвали "одним из лучших комедийных боевиков за последние годы".