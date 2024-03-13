Новый фильм с Гослингом назвали «одним из лучших комедийных боевиков за последние годы»

Вчера состоялась премьера комедийного боевика под названием "Каскадеры", главную роль в котором исполнил Райан Гослинг. На просторах интернета, тем временем, появляются первые отзывы о киноленте.

© Кадр из трейлера

Зрители и кинокритики не скупятся на хвалебные комментарии о новом проекте. По мнению Джоша Горовица из подкаста Happy Sad Confused, например, фильм является "одним из лучших комедийных боевиков за последние годы".

Так звучат другие рецензии на "Каскадеров":

"Феноменально интересный фильм, который ты покидаешь с желанием поскорее его пересмотреть. Гослинг и Блант очень обаятельне, и, конечно же, каскадеры просто потрясающие". "Фильм – бомба! Гослинг невероятно очарователен, им с Эмили Блант удалось показать настоящую химию".

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Кинолента повествует о бывшем каскадере, который завершил карьеру после несчастного случая. Несмотря на пережитые трагические события герою придется вновь окунуться в мир опасностей и сложнейших трюков.

Помимо Райана Гослинга и Эмили Блант в боевике снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Тереза Палмер и Ханна Уэддингхэм.

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