Голливуд известен не только своими блестящими звездами, но и целыми династиями, в которых актерский талант передается из поколения в поколение. Одной из таких выдающихся семей является семья Гриффит-Хедрен.

Основательницей этой династии стала Типпи Хедрен, чье имя навсегда вписано в историю мирового кинематографа. Ее невероятная красота и актерский талант покорили самого Альфреда Хичкока, который доверил ей главные роли в своих культовых фильмах "Птицы" и "Марни".

Дочь Типпи, Мелани Гриффит, пошла по стопам матери и также посвятила свою жизнь актерскому мастерству. Ее путь к успеху был тернист. Но ее сила духа и талант помогли ей добиться больших высот. Роли в фильмах "Работая жены", "Лолита" и многих других принесли ей заслуженное признание и множество наград.

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Продолжательницей семейной традиции стала внучка Типпи – Дакота Джонсон. Она унаследовала не только яркую внешность, но и невероятный актерский дар своих предков. Ее работы в картинах "Социальная сеть", "Пятьдесят оттенков серого" и других снискали похвалы критиков и любовь зрителей.