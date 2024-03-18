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Интересные факты о том, как снимали фильм «Ла-ла Ленд»: видео

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал одним из главных кинособытий 2016 года. Лента режиссера Дэмьена Шазелла покорила зрителей по всему миру, получив признание критиков и завоевав целую коллекцию престижных наград, включая 6 премий «Оскар». Однако путь картины к успеху был непростым, и в процессе подготовки произошли любопытные перемены в актерском составе.

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Изначально на главные роли начинающего артиста и амбициозной актрисы в «Ла-Ла Ленде» планировалось взять других исполнителей. Создатели рассматривали Эмму Уотсон и Майлза Теллера, работавшего ранее с Шазеллом в психологическом триллере "Одержимость". Но в итоге обстоятельства сложились иначе, что, впрочем, не помешало фильму стать одним из главных хитов года.

Подробнее об этом смотрите в видео.

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