Самые громкие скандалы с участием Никиты Кологривого

Звезда "Слова пацана" приковал к себе всеобщее внимание в декабре прошлого года и не теряет хватки до сих пор. Его имя регулярно мелькает на страницах всевозможных СМИ.

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Причем в большинстве случаев речь идет не о кинолентах с участием актера, а о его смелых высказываниях и выходках. В этой статье "Рамблер" расскажет о наиболее громких из них.

Дебош в ресторане

Буквально вчера появились новости о вызывающем поведении Кологривого в одном из новосибирских кафе. Как сообщили очевидцы, актер пребывал в состоянии алкогольного опьянения, буйствовал и даже нападал на персонал заведения. Особенно не повезло официантке, которую он укусил за ногу. На настоящий момент сотрудники местной полиции проводят проверку инцидента.

Встреча с фанатами

Кстати, о Новосибирске. Несколько дней назад актер прибыл на встречу в с фанатами в городской кинотеатр. Мероприятие, мягко говоря, прошло не лучшим образом: Кологривый возмутился тем, как его встретили. Судя по всему, артисту не понравилось поведение организаторов встречи, поэтому он поспешил ее покинуть. Этого не произошло только потому, что владельцы кинотеатра принесли звезде свои извинения, и он вернулся на автограф-сессию.

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Спор с Гордоном

В феврале Никита посетил шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном, в ходе которого обсуждалась в том числе кинокартина "Подельники". Телеведущий посчитал, что гость слишком уж затянул со своим умозаключением о фильме, и попросил его ускориться. Актеру, как несложно догадаться, это не понравилось: он вступил в словесную перепалку с Гордоном, а после удалился из студии.

Критика коллег по цеху

Актер любит не только порассуждать об успехах и неудачах своих коллег, но и покритиковать их. Данила Козловский, например, по мнению "Кощея", не обладает особым талантом, впрочем, как и Александр Бортич, у которой вовсе отсутствует актерское образование. Даже профессионализм Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского Кологривый поставил под вопрос.