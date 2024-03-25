В культовой комедии 2006 года «Дьявол носит Прада» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях изначально планировался совсем другой актерский состав.

Актрису Эмили Блант на роль Эмили продюсер заметил после прослушивания к фильму «Эрагон». Таким образом она была приглашена учавствовать в съемках.

Режиссер Дэвид Фрэнкел рассматривал на роль циничной гуру моды Миранды Присли актрису Гленн Клоуз, но она отказалась. Однако в итоге эту роль исполнила Мерил Стрип, которая получила за нее номинацию на премию «Оскар».

Неожиданные факты о том, как снимали фильм «Дьявол носит Прада»

Очевидно, что продюсеры и режиссер сделали правильный выбор актеров, который обеспечил фильму огромный успех у зрителей и критиков. Но интересно представить, как бы выглядела эта картина с совершенно другим составом, утвержденным на роли изначально.