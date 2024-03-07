Фильм «Дьявол носит Прада», вышедший на экраны в 2006 году, стал настоящим хитом и культовой лентой для многих поклонников. Эта блестящая комедия, снятая по одноименному роману Лорен Вайсбергер, раскрывает закулисный мир индустрии моды.

Одной из интересных деталей съемочного процесса является то, что дневные сцены, в которых Миранда Пристли (Мерил Стрип) и Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) едут в Париже, на самом деле были сняты на заднем сиденье автомобиля, который был разрезан пополам. Это позволило операторам создать реалистичную имитацию движущегося автомобиля, не покидая съемочную площадку.

Как снимали фильм «Рокки»

Кроме того, единственным человеком из съемочной группы, который действительно работал в журнале Vogue, был художник-постановщик. Он устроился туда на некоторое время, чтобы изучить кабинет главного редактора Анны Винтур и воссоздать его в фильме с максимальной достоверностью.