Когда в 2001 году снимался фильм по первой книге о Бриджит Джонс, на главную роль британской героини рассматривались такие актрисы, как Эмили Уотсон, Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет и Рэйчел Вайс. Однако создатели картины приняли неожиданное решение и утвердили на роль американку Рене Зеллвегер.

Для Зеллвегер это был огромный вызов. Она провела три месяца в Англии, тренируясь говорить с идеальным британским акцентом. Рене погрузилась в атмосферу, стараясь максимально вжиться в образ.

Кроме того, для более глубокого понимания жизни героини, Зеллвегер устроилась на несколько недель в одно издательство. Ее коллеги даже не догадывались, что перед ними известная голливудская звезда – настолько убедительно она сыграла роль офисного работника. Более того, Рене справлялась со своими обязанностями так хорошо, что ей предложили постоянную должность.

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Но главным испытанием для Зеллвегер стал значительный набор веса для этой роли – почти 13 килограммов. На протяжении нескольких месяцев актриса сидела на диете с калорийностью 4000 калорий в день, объедаясь круассанами, пончиками, пиццей и чизкейками.