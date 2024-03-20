Фильм "Мумия" 1999 года с Бренданом Фрейзером в главной роли стал одним из самых популярных приключенческих боевиков того времени. Зрители были очарованы захватывающим сюжетом, увлекательными спецэффектами и харизматичной игрой актеров. Однако мало кто знал, что во время съемок одной из сцен Брендан Фрейзер оказался в смертельной опасности.

В интервью Брендан Фрейзер признался, что чуть не погиб во время съемок сцены с повешением для фильма "Мумия". Актер рассказал, что в этой сцене его персонаж Рик О'Коннелл должен был висеть на веревке, имитируя повешение. Однако что-то пошло не так, и веревка на самом деле затянулась на его шее, лишив Фрейзера возможности дышать.

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По словам актера, он начал терять сознание, и члены съемочной группы в панике пытались освободить его от удавки. К счастью, им это удалось, и Брендан Фрейзер выжил, хотя и был серьезно напуган произошедшим инцидентом.