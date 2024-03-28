Райан Гослинг стал соучредителем продюсерской компании

Райан Гослинг и исполнительный директор Apple Original Films Джесси Хендерсон основали продюсерскую компанию под названием General Admission. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма "Барби"

Целью небольшой, но амбициозной корпорации является сотрудничество с кинематографистами мирового класса и производство смелых проектов во всевозможных жанрах.

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Также известно, что в некоторых из них Райан Гослинг примет участие в качестве актера, а не продюсера. Другие детали не раскрываются.

"Мы очень рады возможности снимать с ним большие, смелые, фирменные фильмы. Все здесь, в Amazon MGM Studios, не только вдохновлены предыдущими работами Райана и Джесси как отдельных художников, но и полны энергии всем, что общий прием создаст в будущем", – приводятся слова главы отдела кино, потокового вещания и театра Amazon MGM Studios Куртенэ Валенти. "Я большой поклонник Джесси и фильмов, которые она продюсировала. Ее уникальный опыт, интуиция, трудовая этика, впечатляющий карьерный путь сформировали в ней уникальную способность создавать особые фильмы", – в свою очередь высказался звезда "Барби".

Соглашение заключено на три года.

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