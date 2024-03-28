Кукла-убийца Чаки вернется на большие экраны

Рыжеволосая кукла Чаки, при виде которой кровь стынет в жилах, вернется на большие экраны. Об этом сообщает издание Colider с ссылкой на слова продюсера и сценариста Дона Манчини.

© Кадр из фильма

Американец принимал участие в съемках большей части хорроров с участием жуткой куклы. Судя по всему, режиссер не смог разлучиться со своим любимым персонажем и вновь трудится над кинолентой, которая расскажет о его приключениях.

"Сейчас я работаю над новым фильмом о Чаки. Он находится ранней стадии производства. На данный момент моя цель — просто продолжать работать, поэтому я очень счастлив".

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Информацией о сюжете будущего фильма ужасов, как и дате его премьеры, Манчини с журналистами не поделился.

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