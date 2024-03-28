Кристен Стюарт рассказала, кто мог бы убедить ее сняться в фильме Marvel

Кристен Стюарт сыграет главную роль в каком-либо фильме Marvel Studios только в том случае, если ее об этом попросит конкретный человек. Кто именно должен это сделать, актриса рассказала изданию The Hollywood Reporter.

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Обсуждая культового "Человека-Паука" с ведущей Амандой Хирш, Стюарт призналась, что ей нравятся киноленты подобного масштаба. Правда, в случае производства фильмов о супергероях зачастую делается ставка на одного актера, а в сам проект вкладывается огромная сумма денег.

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Порассуждала звезда "Сумерек" и о возможности принять участие в каком-либо проекте киностудии. По ее словам, для этого предложение присоединиться к касту должно поступить от режиссера "Барби" Греты Гервиг.

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