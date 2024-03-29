На протяжении десятилетий Уилл Смит был одним из самых успешных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. Его фильмография включает такие блокбастеры как "Люди в черном", "Я - легенда", "Плохие парни" и многие другие кассовые хиты. Однако скандальный инцидент на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2022 года нанес серьезный удар по карьере звезды.

Во время трансляции церемонии ведущий Крис Рок отпустил шутку относительно лысой головы жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Разгневанный Уилл Смит неожиданно вышел на сцену и ударил Рока по лицу на глазах у миллионов зрителей. Позже в тот же вечер Смит получил свой первый "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Однако этот триумф был полностью омрачен скандальным инцидентом.

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Скандал нанес серьезный урон репутации и карьере одного из самых успешных актеров Голливуда. Вскоре после инцидента Смит был вынужден отказаться от нескольких перспективных проектов. Крупные студии опасались связываться с актером на фоне разразившегося скандала.

Прошло два года, и похоже, что Смит начал предпринимать шаги для восстановления своей репутации и возобновления актерской карьеры. В прошлом месяце было объявлено, что он сыграет роль Джина в сиквеле "Алладина".