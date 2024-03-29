Звезда «Эйфории»‎ высказалась о приостановке работы над сериалом

Звезда популярной подростковой драмы "Эйфория" Сторм Рид подтвердила новость о приостановке производства сериала и рассказала, как относится к принятию такого решения. Ее слова приводит издание Variety.

© Кадр из сериала

Актриса не смогла однозначно ответить на вопрос, удивлена ли она заморозкой производства.

"И да, и нет. Мы все надеемся, что сможем поскорее вернуться на съемочную площадку, но нужно разобраться с логистикой. Так что, хоть я и немного разочарована, я не удивлена".

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Сторм также подчеркнула значимость поднимаемых в шоу проблем, связанных с зависимостями и психическими расстройствами.

"Я уверена, что если мы продолжим съемки сериала, то он по-прежнему будет отражать реалии нашего мира".

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